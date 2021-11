Numeroloog: järgmine aastanumber ei armasta sõda, tüli ega riidu

«Abiellumised, uute armusuhete loomine, romantika ja koduloomine muutuvad nüüd inimestele esmatähtsaks, sünnivad armastuse lapsed. Kõik kodu remondiga seonduv edeneb hästi. Ilu ja kodu loomiseks vajatakse raha. Seega tõusevad tähtsale kohale kõik küsimused, mis on seotud finantsidega ja tööga. Nüüd ei taheta teha tööd, mis on kuidagi vastukarva, vaid soovitakse asuda ametisse sinna, kuhu hing kutsub, et tunda mõnu tööst ja teenistusest,» kirjeldab numeroloog Timo Reinpal aasta jõujooni.

«Hea sõnum on see, et 6 soosib kirjanikke, näitlejaid, kunstnikke, floriste, pereärisid ja koduseid pubisid ning kindlasti restorane ja toitlustuskohtasid ning hotellindust koos kodumajutusega ja inimesi, kes on seal ametis. Need viimased on valdkonnad, mis kahel viimasel aastal on kõvasti kannatada saanud,» selgitab Timo Reinpal.