Eesti keeles ilmus kõigi aegade menukamaid õudusromaane «Eksortsist»

Kokku 57 nädalat tabelis püsinud teos sai aluseks William Friedkini samanimelisele 1973. aasta õudusfilmile, mis on samuti üks kõigi aegade menukamaid õudusfilme. Sellele on tänaseks vändatud mitmeid järgesid ja eellugusid, seda on parodeeritud, lavastatud raadios kuuldemänguna ja toodud korduvalt lavalaudadele, sellest on oma versiooni esitanud ka animaseriaal «Simpsonid».