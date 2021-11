Sinijärv soovitab vägevat lugu, mis tänu romaanivõistlusele välja tuli

Tark mõte oli Eesti Kirjanike Liidul omal ajal romaanivõistlus uuesti käima tõmmata. Sinna saabub kõiksugu kraami, aga peaasi, et vupsab välja ka vägevaid lugusid. Eve Lauri «Õmblejanna» kaheldamatult üks säherdune on.

Ei maksa peljata ega loota, et siit tuleb üks mahukamat sorti naistekas, mida iganes säherdune levinud määratlus täpselt tähendama peaks. Enamus raamatuid on Eestis naistekad, sest vähesed mehed viitsivad omandada funktsionaalse lugemisoskuse. Vabandust, neil «ei ole» selle jaoks «aega». Kuni mõtlev sugu loeb ja kirjutab, ongi raamatud naistekad. Kui nii võtta.

Võtta võib ka naa ja võib ka jätta. «Õmblejanna» peategelannat võetakse ja jäetakse ja mingil hetkel hiilib naha vahele sarnastustahtmus Vahur Afanasjevi «Serafima ja Bogdaniga», mis ju samuti romaanivõistluselt tuule tiibadesse ja tule tagumikku sai. Midagi ses võrdluses ongi, kuid Eve Laur ei ole päris nii jube ning on võibolla korraga nii natuke rohkem päris kui natuke rohkem ilukirjanduslik. Mõlemad tulevad kasuks. Sest kunstlik ei tundu ta kunagi ning dokumentaalsuse najale ta end samuti ei toeta. Ajalugu ja ajastud on taustal, ent meisterlikult kirja pandud visioon ja fiktsioon püsivad esil. Ei armasta ma igasugu suguvõsalugusid, millest maailmakirjandus tulvil. See lugu on vormistet nõnda, et lugeja ei saa arugi, kui juba on konksu otsas ja jääb sinna täpselt seniks, kuni autor ta lahti laseb.