Kliinilise psühholoogi Stefanie Stahli kirjutatud ja Heliose kirjastatud raamat «Sinu sisemine laps» keskendub varju- ja päikeselapsele – see on kogum sinu headest ja halbadest lapsepõlvekogemustest. Enamikku neist sa teadlikult ei mäleta, alateadvusse on need aga kinnistunud. Need on nii hirmud, mured ja puudused, mida oled lapsena kogenud, kui ka kõik positiivsed lapsepõlvemõjud. Siit leiad 10 nõuannet, kuidas tervendada oma sisemist last.