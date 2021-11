Ajas tagasi rännanud naise dilemma – kas ajalugu tohib muuta?

«Eoin?» Mu hääl paisus imestusest ja ma sirutasin käe, et Eoinit puudutada, olles korraga kindel, et teda pole tegelikult üldse seal. Poiss astus tagasi, tema pilk vilksas ukse poole.

«Koos doktoriga?» Hea doktor, Thomas Smith. Eoin oli öelnud, et Thomas Smith oli talle nagu isa. «Mis selle doktori nimi on, Eoin?» «Thomas. Aga memm kutsub teda doktor Smithiks.»

Naersin vaikselt, mulle meeldis, et unenägu on nii üksikasjalik. Mõni ime, et see mees oli tuttav tundunud. Ta oli see fotodel nähtud kahvatu põrnitsev mees, kelle huulil polnud naeratust, see, kes Eoini jutu järgi armastas Anne’i. Vaene Thomas Smith. Ta oli armastanud oma parima sõbra naist.