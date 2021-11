Lugeja soovitab: imeline teekond, mis sai alguse unejutuks loetud raamatust

Seda luges mulle ette minu ema. Mulle olevat tohutult see raamat meeldinud ja iga õhtu pidi seda lugema. Arvatavasti selle raamatu põhjal tekkis meil emaga traditsioon (ise selle traditsiooni algust ei mäleta), kuna kõigil on hingelind, siis sai teda peoga ka rinnust kätte võtta. Kui siis minul oli lasteaias mõni esinemine, kooliajal mõni kontrolltöö ja või ka lõpueksamid gümnaasiumis, siis ema andis mulle oma hingelinnukese kaasa, toeks. Õhtul andsin talle tagasi. See toimis ka vastupidi: kui emal oli raskem päev tööl ees ootamas, siis mina andsin talle oma hingelinnukese kaasa.