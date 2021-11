Apollo raamatupoodide müügiedetabeli tipus on Lauri Räpi äsja ilmunud luulekogu «Lihtsate asjade tähtsus». Lauri Räpp on avaldanud neli raamatut, mida on müüdud kokku üle 7000 eksemplari. Tal on Instagramis üle 14 500 jälgija, mis teeb temast Eesti suurima jälgijaskonnaga tekste ja luuletusi postitava inimese.