Tauno Vahter esitleb tragikoomilist romaani ühe eesti mehe uskumatust elust

Tegu on tragikoomilise ilukirjandusliku raamatuga, mis põhineb peamiselt ühe eesti mehe uskumatul elul.

Kõik tahavad mõnikord põgeneda, kuid Madis Jefferson on põgenenud terve elu: kodunt, sõjaväest, laevalt, Eestist, vanglast ja mujalt. Juhuse ning veidra sisemise tungi tõttu sattub Madis Jefferson mitmele mandrile, keset suuri ajaloosündmusi ning on oma mitme nime all korduvalt tagaotsitav, tema uskumatu juhtumiga näevad vaeva politsei, nõukogude julgeolek ja sõjavägi.