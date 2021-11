Kui põnev Pirita suveseiklus muutub suveõuduseks ja tuleb välja, et ka Tallinnas on kummitusi

Et kummitused on päriselt olemas ka siinsamas Tallinnas ja võivad elada peaaegu et kõrvaltänavas, saab kinnitust ühel palaval suvel, kui parimad sõbrad Martin ja Karoliina koolivaheajal kodulähedasse Pirita kloostrisse avastusretkele lähevad. Nende seiklus on riskantne algusest peale, kui nad pileti ostmisest pääsemiseks üle Pirita jõe kohale ujuvad ja otsustavad minna «ekskursioonile» külastajatele tegelikult suletud maa-alustesse käikudesse ja koobastesse.