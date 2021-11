Pooleldi naine, pooldeldi loom. Isemoodi, nõrga aruga, kentsakas või suisa hull

Ta mõtted kistakse hullu nõiatütre küljest lahti, kui pahemat kätt korraga liikumist kostab: ukse avanemine, seelikute kahin, kriuksatav hing. See on linnuga tüdruk! Seesama. Piiga ilmub ühest õuepealsest hurtsikust välja ja tõmbab ukse kinni. Otse tema silma all, justkui oleks ta tüdruku üksi oma mõttejõuga kohale võlunud.

Noorsand köhatab, rusikas suu ees.

«Tere päevast,» lausub ta.

Näitsik pöörab ümber. Vaatab rääkijale viivu otsa, kergitab kulme, otsekui näeks ta selgesti teise mõtteheietusi, nagu oleks noormehe pea kristallselge allikas. Ta pilk rändab peanupust kuni saabasteni ja jälle tagasi.

«Tere, härra,» vastab tütarlaps vähe aja pärast ja teeb vaevumärgatava kniksu. «Mis teid Hewlandsi toob?»

Tema hääl on selge, tasakaalus, klaar. See mõjub noormehele silmapilkselt: süda hakkab peksma, rinnus läheb kuumaks.

«Ma annan siin poistele tunde,» sõnab ta. «Õpetan ladina keelt.»

Ta ootab, et need sõnad avaldavad mõju, et piiga noogutab aupaklikult. Ta on õppinud mees, haritud inimene, kirjaoskaja. Ei ole siin matsiga tegemist, armuline preili, tahaks ta ütelda, ei ole ma lihtne talupoeg.

Näitsiku ilmes ei muutu aga miski. «Aa,» teeb ta vaid. «Koduõpetaja. Muidugi.»

Huvitu vastus ajab nooruki segadusse. See on ülepea üks mõistatuslik olend: raske on arvata nii tema vanust kui seisust majapidamises. Koduõpetajast on ta ehk veidi vanem. Riided nagu teenijal, jämedakoelised ja määrdunud, ent jutt nagu daamil. Ta on pikka kasvu, pea sama pikk kui noorsand ise, juuksed sama tumemustad. Tema sirge silmavaade kuuluks justkui mehele, kuid kehaehitus ja kuju nahkvesti sees vaieldamatult naisele.

Nooruk otsustab, et talitada tuleb südikalt. «Kas ma tohiksin … su lindu näha?»

Piiga veab kulmu kipra. «Lindu?»

«Silmasin sind ennist metsa poolt tulemas. Sul oli käsivarrel üks lind. Kull. Ta paistis …»

Alles nüüd reedab tütarlapse nägu tundevälgatust: muret, ärevust, isegi hirmu. «Parem, kui teised sellest ei tea,» ta osutab maja suunas, «mul keelati temaga täna kõndima minna, aga ta oli nii rahutu, nii näljane, ma lihtsalt ei võinud teda luku taha jätta. Te ei hinga ju kellelegi? Et nägite mind, et ma käisin väljas.»

Koduõpetaja naeratab. Astub sammu lähemale. «Ma ei lausu sellest sõnagi,» kõlab õilsameelne, trööstiv tõotus. Ta surub peo neiu käsivarrele. «Ei tasu selle pärast südant vaevata.»