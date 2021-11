Mänguasjamuuseum ootab külla: pintselsabapäev ja raamatuesitlus

Uue, veel trükisooja raamatu ellukutsuja Külli Leppiku sõnul olnuks pintselsabade loojal Edgar Valteril hea meel, et pintselsabad tegutsevad Pintselvaanias edasi ja toimetavad nüüd oma toimetamisi ka võru- ja eestikeelse raamatu «Pintslihannasuvi. Pintselsabasuvi» lehekülgedel.

Pintselsabad on rõõmsad ja värviküllased muinasjututegelased, kes esimeses raamatus taastavad pärast nende maad tabanud kohutavat tormi oma linna. Uues raamatus «Pintslihannasuvi. Pintselsabasuvi» seiklevad pintselsabad Kagu-Eesti mahajäetud karjäärides, seal, kust kunstnik ja kirjanik Edgar Valter pintselsabad ja Pintselvaania enda jaoks avastas.

Raamatu on kujundanud Erki Rammo, kaadrid karjääridest on meisterlikult tabanud loodusfotograaf Ingmar Muusikus, võru- ja eestikeelsed humoorikad lühitekstid on kirja pannud Contra.