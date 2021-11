Nelja lapse isa Dave Benton: perekond tähendab vastutust!

«Olen see, kes olen» Dave Benton. FOTO: Raamat

Avaldame raamatust katkendi.

Mida perekond sinu jaoks tähendab?

Perekond tähendab vastutust. See tähendab kõike, mida inimene iial tahta võiks. Kui sul on loodud pere, siis sündis see ju armastusest, sa tahtsid seda kogu hingest. Kui näed, kuidas see ajapikku harmooniliselt ühte kasvab, siis järelikult oled selle eest hoolt kandnud, osanud hinnata armastust ja austust. Armastan neid kõiki ja nemad armastavad mind.

Isana teed oma laste jaoks kõik, et neid üles kasvatada, hoida neil käest ja juhtida, kuni saabub aeg nad vabaks lasta. Teha seda teades, et armastad ja toetad neid alati kõiges, mida nad elus ette võtta ja saavutada tahavad. Sa soovid neile parimat ja ei jäta kunagi üksi.

Kirjelda oma elu õnnelikemaid hetki.

Mu õnnelikemad ja tähtsamad hetked on need, mil näen ja kuulen oma perekonda üheskoos naerdes hästi aega veetmas. Tajun kogu oma olemusega, et just sel hetkel on neil kõik olemas, miski ei piira kedagi, koos lihtsalt tuntakse elust rõõmu ja siis tunnen seda ka mina. Just seepärast haaran alati kinni võimalusest koos terve perega puhata või kasvõi paariks päevaks kuhugi sõita. Koosolemine tähendab palju.

Mis on olnud lapsevanemaks olemise kõige tänuväärsem osa?

Ilmselt tajub iga normaalne lapsevanem suurt vastutust inimese kasvatusprotsessis. Kui oled lapsevanem, on sul privileeg ja kohustus oma lapsi suunata ja harida. Ehkki teed seda nii võimalikult hästi, kui oskad, võivad vahel asjad ikkagi tahtmatult viltu minna. See on igaühe risk, millega peab samuti arvestama.

Ükskord kasvavad nad suureks ja peegeldavad sulle ning maailmale tagasi seda, mida neile õpetasid või õpetamata jätsid. Ülimalt nauditavad on need hetked, mil märkad, et hetkel, mil tuleb aeg lastel pesast välja lennata, on nad kasvatanud tiivad, mis neid kannavad ning nad ise on sirgunud just selliseks, milliseks neid kasvatada püüdsid. Ja kui nad näitavad sulle oma armastust ja tänu selle kõige eest, võid endale rahulikult õlale patsutada ja öelda: «Hästi tehtud!»

Mis on tähtsaim asi, mida su lapsed on sulle elu ja armastuse kohta õpetanud?

Mul on neli last, kõik omamoodi erinevad, kuid on üks asi, mida olen neilt õppinud – et ühtsus tähendab väga palju. See on tähtsaim õppetund, kui saad koos aega veeta ja oma elu nendega jagada, neid kuulata ja neile näidata, et me armastame üksteist.