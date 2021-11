Tallinna Keskraamatukogu kutsub õpilasi end teletorni tippu lugema

Tänavuse lugemisprogammi märksõnaks on ühendatus. Lood, mida raamatutest loeme või filmidest vaatame, ühendavad meid ka siis, kui me füüsiliselt kokku ei saa. Mida rohkem me samu lugusid teame, seda enamast on meil omavahel rääkida ja seda paremini üksteist mõistame.