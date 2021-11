3 raamatut, mille järgi elab Ameerika räpimogul Jay-Z

Kuidas müüa oma tooteid olukorras, kus inimesed on reklaamist küllastunud ega pööra neile enam tähelepanu? Seth Godin vastab, et reklaamile kulutatud raha ongi üsna peatselt raisatud raha. Mitte reklaam ei müü toodet, vaid toode peab olema niivõrd eriline, et ta end ise müüb. Eriline toode on nagu Lilla lehm karjamaal, mis juba kaugelt silma paistab. Kõigest sellest ja enamastki räägib Ameerika turundusguru Seth Godin oma raamatus «Lilla lehm»