Eduakadeemik Roland Tokko jagab väärt nõu: kuidas tõsta oma efektiivsust?

«12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma» Roland Tokko FOTO: Raamat

Mida soovitavad suurmehed?

Brian Tracy soovitab iga päev esimese asjana ära teha see asi, mis sulle kõige rohkem kasu toob.

Anthony Robbinsi sõnutsi tuleb planeerida tulemusi, mitte kirjutada lihtsalt to do list’e ehk tegemist vajavate asjade nimekirju. Selle asemel et pikast nimekirjast stressi minna, pane kirja eesmärgid, mida sa soovid sel nädalal, kuul või aastal saavutada. Kui üks tegevus ei vii tulemuseni, siis tee midagi, mis viib.

Näiteks kui su eesmärk on kokku saada inimesega, kes võib sind eesmärgile lähemale aidata, siis ei pruugi piisata ühest telefonikõnest. Sa pead ehk uurima tema tausta, leidma ühiseid tuttavaid jne. Kõik need on tegemist vajavate asjade seas kirjas, aga mis kasu sellest on, et sa neid ükshaaval maha tõmbad, kui sa pole ikka kokkusaamiseni jõudnud?

Raamatu «Põhjalik töö» autor Cal Newport on andnud järgmised väärt soovitused:

Tee võimalikult palju olulisi tegevusi ja planeeri nende jaoks oma kindel aeg ja koht. Eemalda kõik segajad.

Kasuta seda aega, kus sul pole justkui midagi teha, selleks et mõelda läbi olulised asjad, selle asemel et lihtsalt telefonis surfata.

Vähenda sotsiaalmeedia aega. Proovi teha selles paus näiteks 30 päeva ja vaata, mis juhtub. Ma võin öelda, et mitte midagi ei juhtu. Kui 30 päeva tundub esialgu pikk aeg, siis proovi kasvõi üks päev sellest eemal olla.

Pane kalendrisse kirja aeg, mil teed süvenemist vajavaid asju, ja jäta ülejäänud aeg lihtsamatele töödele. Tavaliselt on meie kalender täidetud tühiste ja lihtsate asjadega ja kui aega üle jääb, siis tegeleme ka olulistega.

Tokko selgitab, et oskuslik aja kasutamine ja prioriteetide seadmine on kaks kõige olulisemat asja, mis sind eesmärkidele lähemale aitavad. Kõige tähtsamate tegevuste tulemusi sa ei näegi kohe, aga kui need lõpuks tulema hakkavad, ei suuda sa ise ka uskuda, kui suured asjad sa oled justkui möödaminnes ära teinud.

Just nii oled produktiivsem:

Pea tähtsaimaks neid töid, mis viivad sind suurematele eesmärkidele lähemale.

Alusta päeva nendest tegevustest ning lülita segajad välja.

Jaga päev 40–50-minutilisteks tööplokkideks ja tee vahele 15–30-minutilisi pause.

Leia inimesed, kellega te üksteist täiendate; koos jõuate kaugemale.

Leia endale mentor.

Kasuta vajadusel coach’i teenust.

Veeda vähem aega Facebookis ja mujal sotsiaalmeedias