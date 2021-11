Ilmus Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel esikoha pälvinud raamat «Armastus»

Loone Ots on Eesti folklorist, õpetaja, kirjanik ja poliitik. Ots on kirjutanud 45 näidendit peamiselt Eesti ajaloo ja kultuuriloo ainetel. Ta nimetab oma teoseid kultuuriloolisteks fantaasiateks.

Raamatu tegevus toimub 1942. aastal kui Saksa okupatsioonivõimud on hävitanud kõik Eestisse jäänud juudid. Aga kas ikka on? Kolm saatust, kolm jutustajat. Ühe naise tahe ja jõud. Hiiglakogus armastust selle kõigis vormides.

Žürii liige Andrei Hvostov tõdeb, et «käsikirja süžeelist mitmekülgsust arvestades võib oletada, et selle edu nii kriitikute kui ka lugejaskonna hulgas on automaatselt tagatud...»