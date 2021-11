Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

Põlvepikuraamatu konkurss toimub alates 2006. aastast ja selle eesmärk on rikastada väikelastele ja koolieelikutele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste pildiraamatutega, milles on võrdselt pööratud tähelepanu nii tekstile kui illustratsioonile.

Kirjastuse Päike ja Pilv juhataja Katrin Reinmaa sõnul tõusid kõik finaali jõudnud 19 tööd esile kas hästi läbikirjutatud teksti, professionaalsete piltide või uudse idee poolest. «Esikolmikusse valitud töödes on kõik need kolm suurepärase lasteraamatu komponenti olemas ja moodustavad põneva terviku. Väga hea meel on selle üle, et tänavuste preemiasaajate hulgas on nii tuntud ja tuttavaid nimesid kui ka uusi tegijaid,» lausus Reinmaa.