Romaan, mis sobib oma süngusega sügisesse suurepäraselt

«Salajane ajalugu» Donna Tartt FOTO: Raamat

Donna Tartt «Salajane ajalugu» rõõmustas mind väga, kui üllatuslikult saabunud raamatupakist välja ilmus. Huvi teose vastu tärkas juba mõnda aega tagasi, aga kuigi see oli ka varem eestikeelsena olemas, ei olnud siiani lugemiskihku olnud. Tartti «Ohakalind» on üks paksemaid raamatuid mu riiulis ja ega «Salajane ajalugu» lehekülgede poolest palju alla jää.

Richard meenutab sündmusi, mis leidsid aset aasta jooksul, mil ta Vermonti osariigis asuvas Hampdeni kolledžis õppis. Nagu noored ikka, ei tea ta, mida päris täpselt elult tahab. Esimene sihtmärk on raha, et pääseda kaugele kodust California tööstuslinnast ja vanematest, kellega ta just kuigi hästi läbi ei saa. Noormehel õnnestub saada stipendium mainekasse idaranniku ülikooli. Hampdenis tekib Richardil kinnisidee pääseda kreeka keele kursusele, kuid professor Julian on oma õpilaste suhtes väga valiv. Ta on neid vastu võtnud ainult 5: Camilla, Charles, Francis, Henry ja Bunny. Kõik on ilusad, noored ja jõukad. Julian ei taha kuuendat lisada, kuid Richard ei jäta jonni ning viimaks saab ta oma tahtmise. Viiene rühm on temaga sõbralik, aga selleks, et nad ta päris omaks võtaks, peab enne toimuma mõrv.

Mõrva kasutab raamat huvitekitajana, sest sellest on juttu juba proloogis. Minu puhul toimis see võte hästi, kuigi algus oli aeglasevõitu ja sutike igav. Kuskil kolmandast peatükist hakkasin omas tempos kulgevat lugu nautima ja oli raske raamatut käest panna. Seda enam, et peatükid on üpriski pikad ja mulle ei meeldi kuskil keskel pooleli jätta.

Ühest küljest sain hästi aru Richardi püüdlusest saada kreeka keele gruppi. Kes poleks nooruses otsinud oma kohta, tahtnud olla osa millestki eksklusiivsest, ajanud taga ühtekuuluvustunnet? Teisest küljest ei tasu kõiki mune ühte korvi panna. Mulle ei tundunud sugugi ahvatlev oma haridus nii kitsale rajale suunata. Pealegi polnud ju tal endal erilist kirge klassikaõpingute suhtes. Osata väljasurnud keeli ei tundu eriti praktiline. Lisaks ei köitnud mind see õpilaste viisik sugugi nii palju kui Richardit. Nad on salapärased ja ei avalda alguses enda kohta kuigi palju, mistõttu sulasid nad kõik kokku. Püüdsin neid siis koos Richardiga tundma õppida ja nagu tema, vaatasin nende tegelikust loomusest mööda. Hiljem hakkas üks teistest erinema - Bunny tõrjuti välja ja kõik hakkab koost lagunema. Mind häirisid väga kirjeldused sellest, kuidas ta võttis enesestmõistetavalt, et jõukad sõbrad tema peale tuhandeid dollareid kulutavad ja eriti hull oli see Rooma reis. Ebaõiglus käib mulle alati närvidele ja selline teiste häbematult ärakasutamine veel eriti.