Poksija Astrid Johanna Grents soovitab 5 raamatut füüsilisest, vaimsest ja finantsilisest heaolust

Jay Shetty. FOTO: Erakogu

«See raamat on üks mu lemmikuid. Jay Shetty juhindub selles raamatus oma kogemustest elust mungana ja muudab oma õppetunnid praktilisteks nõuanneteks,» räägib Grents.

Ta ütleb, et sai raamatust väga palju uusi mõtteid, kuidas oma mõttemaailma muuta positiivsemaks, leida endas sisemine rahu ja jõuda oma eesmärkideni. «Sain kinnitust, et tänulikkus ja lahkus on vajalikud omadused õnnelikuks eluks, seega proovin olla tänulik kõikidele, kes mu eluteele on sattunud, ka nendele, kes on mulle haiget teinud. Soovitan lugeda kõigil, kes on huvitatud oma vaimse poole arendamisest,» soovitab ta.

***

Jordan B. Peterson. FOTO: Tony Norkus/ Shutterstock

Grents sõnab, et Jordan Peterson on tema vaieldamatu lemmikinimene, psühholoog, kirjanik. Oma raamatus «12 elu mängureeglit» toob ta 12 soovitust, mis aitavad jõuda eesmärkideni ja täisväärtuslikuma eluni. Ta toob palju näiteid filosoofiast, psühholoogiast, mütoloogiast ja Piiblist, kuidas ümbritsevale kaosele leida vastumürki.

«Mulle meeldib tema mõte, et mõttetu on võtta eesmärgiks olla õnnelik, selle asemel tuleb leida oma elu mõte, sest just see pakub kaitset kannatuste eest. Ärgata igapäev ülesteadmisega, mis on su missioon, on kõige tähtsam. Raamat sobib inimestele, kes on huvitatud enesearengust ja soovivad oma elu õigele rajalesaada. Soovitan lugeda inglise keeles,» soovitab Grents ja lisab, et kindlasti soovitab lugeda ka selle raamatujätkuraamatut «Beyond order».

***

Matthew Polly, «Bruce Lee. Elu». FOTO: Raamat

Grentsi on alati intrigeerinud elulooraamatud, eriti sportlaste elulood. Bruce Lee on üks nendest tähtsatest võitluskunstnikest, keda tunnevad pea kõik. Tema distsiplineeritus, ambitsioonikus, töökus on imetlusväärne ja ta tõestab, et inimvõimetel ei ole piire. Kindlasti inspireerib ta olema parem, kui olid eile.

«Muidugi on minu ja usun, et ka paljude teiste lemmiktsitaat temalt «Ole nagu vesi», mille põhiline mõte on, et tuleb kohanduda oma keskkonnaga. Kasutan seda põhimõtet poksiringis, siis ma ei ole enam väike armas Astrid, vaid muutun tõsiseks poksijaks.Väljaspool ringi olen aga rahulik, tavaline inimene, see on ikkagi ainult sport. Kes peab vähegi lugu Bruce Lee’st, tema filosoofiast ja tegudest, siis lugege kindlasti seda,» soovitab ta.

***

«Raha – valitse mängu», Anthony Robbins. FOTO: Raamat

Tony Robbins on ka üks nimi, kes pole ilmselt paljudele võõras. Oma raamatus annab ta seitse lihtsat sammu finantsvabaduse saavutamiseks ning paljastab finantsekspertide saladusi.

«Enne selle raamatu lugemist arvasin, et investeerimine ja rahateemad on väga keerulised, aga tegelikult sain kinnitust, et tegelikult see seda ei ole, vaja on ainult tahtmist ja omamugavustsoonist välja tulla. Leian, et igaüks peaks natukenegi mõtlema investeerimise peale ja kontrollima omafinantsotsuseid paremini,» arvab Grents.

Robbins annab palju kasulikke nõuandeid säästmise ja investeerimise kohta ning viitab teistele legendaarsetele investoritele nagu Warren Buffet, Ray Dalio, John Buggle jpt, kellelt on samuti rohkelt õppida. Seda raamatut soovitab ta jällegi kõigile, aga eelkõige noortele, sest rahaga ümber käimist koolis väga palju kahjuks ei õpetata ja mida nooremalt seda tehakse, seda suurem võimalus on tulevikus elada mugavamat elu.

***

«The Telomere Effect», Elizabeth Blackburn, Elissa Epsel

Olla kaua nooruslik ja terve on paljude unistus ja ka Grentsi köitis see raamat just sellepärast. Nobeli preemia võitja Elizabeth Blackburn ja kaasautor Elissa Epsel räägivad, kuidas telomeeride pikkus inimkehas mõjutab meie vananemist. Telomeeride lühenemine põhjustab vananemist ja nad annavad teaduslikult tõestatud nõu, kuidas telomeeride lühenemist aeglustada või tagasi pöörata oma elustiili muutmisega - stressi maandamise, hästimagamise, kehaline aktiivsuse ja tervislik toitumisega.