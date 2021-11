Eesti keeles ilmus prantsuse müüduim menuromaan «Anomaalia»

Mingi kummaline sündmus Air France’i lennukis teel Pariisist New Yorki paiskab segi sadade inimeste elud. Nende hulgas on lugupeetud pereisa, Nigeeria poplaulja, nutikas naisadvokaat, andekas filmimonteerija, maailmamainega arhitekt, kuueaastane tüdruk ja vähetuntud kirjanik.

Kõigil neil on midagi varjata, mingi teine elu, kus ollakse palgamõrvar või ahistaja või … Olukorras selguse saamiseks kutsutakse kohale matemaatikud, kes on kursis superintellekti võimaluste ja ohtudega ning teavad, et kaugele arenenud tehnoloogia on eristamatu maagiast. Psühholoogiline põnevik esitab küsimuse: mida me teeksime, kui kohtuksime iseendaga?