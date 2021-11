Lustakas näide, kuidas mõtleb üks 11-aastane tüdruk

Niipea, kui me jõudsime «intiimpesu» («alkarite» peen nimetus) osakonda, hakkas Toby ringi jooksma, pannes endale rinnahoidjaid pähe ja leelotades:

LOTTIEL ON SUURED TISSID!

LOTTIEL ON SUURED TISSID!

See oli ühteaegu faktiliselt vale ja jube piinlik! Ta on seitsmeaastane, kes käitub nagu kahene.

Järgmisena viipas mamps müüjale ja ütles talle oma kõige valjema häälega: «Tere, ma tulin siia tütrega ja tahaksime teda ESIMESE RINNAHOIDJA ostmiseks üle mõõta!»

Mind ei üllataks, kui teda oleks kuulda olnud ka kusagil väga kaugel, näiteks Alaskal või Birminghamis. Ta oleks niisama hästi võinud kaasas kanda hiiglaslikku vilkuvate tulukestega silti.

Tulime siia tema ESIMEST rinnakat ostma!

Ma ei olnud ka üldse teadnud, et mind peab enne ära mõõtma, mis oli ilmselt hea, sest kui mamps oleks seda mulle ette öelnud, poleks ma sellega kohe kindlasti nõus olnud. Võõra inimese ees enda poolalasti kiskumine ei ole mul mõnusa esmaspäeva pärastlõuna veetmise tegevuste nimekirjas just kõrgel kohal.

Õnneks ütles naine, kes mind mõõtis, et võin T-särgi selga jätta. Tema nimi oli Paula ja tuli välja, et Paulal on kõige KOLOSSAALHIIGLASLIKUMAD tissid, mida ma olen ELU SEES näinud. (Jah, nii suured, et ma pidin nende kirjeldamiseks välja mõtlema uue sõna.) Kujutan ette, et Paula suurusnumber on vist 170ZZ või midagi sellist. Ja ta muudkui õhkas: «Ahh, milline eriline hetk!» ja «Nonii, ma arvan, et peame võtma väga väikese korvisuuruse …», pilgutades samal ajal mampsile silma.

Tahtsin end lihtsalt kerra tõmmata ja hommikumantlite vahele ära peita.

Proovisin selga paari suurusnumbrit ja lõpptulemus on see, et kannan suurust 60AA. Kes oleks võinud arvata, et selline suurus nagu topelt A on olemas? See on peaaegu ainuke hetk elus, kui A saamine on halb asi ja F ei tähista kohe kindlasti läbikukkumist! ☹

Aga vähemalt on mul nüüd rinnahoidja. Noh, kui täpne olla, siis kolm rinnahoidjat! Kaks tavalist valget ja üks kahvaturoosa, mis on pisut peenem. Sellel on keskel tilluke lips ja ilusad lillad servad.

Kui poest lahkusime, lasin mampsil kotte kanda, juhuks kui keegi peaks mind nägema, ning siis viisime Toby Lego poodi, et talle midagi toredat osta, sest ta «oli nii hästi käitunud» (vaieldav!).