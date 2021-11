Eesti tuntuim operaator Alar Kivilo kirjutas raamatu sellest, kuidas ta Hollywoodi jõudis

Kui räägitakse filmidest, siis esmalt ikka peaosades olevatest näitlejatest, sest lugu jutustatakse läbi nende. Rõhutatakse ka režissööri, kes on kogu filmiorkestri dirigent. Operaator aga, tänu kellele kogu jutustus oma valguse ja varjude maagiaga tegelikult ekraani jaoks talletatakse, jääb sageli pisut varju. Nii on ka Alar Kivilo, eestlastest maailma kinokunstis kõige kaugemale ja kõrgemale jõudnud operaator, jäänud paljude eestlaste jaoks mõneti varju.

Nüüd astub Alar ise esmakordselt suure ekraani keskele valgussõõri – raamatus «Operaator», mis on ta enda kirja pandud jutt oma elust ja tööst, alates sünnist Montreali väliseesti peres kuni Hollywoodi kõrgemasse filmitegijate ešeloni tõusmiseni, lisaks filosoofilised sissevaated filmimaagia loomisesse ning ligi tuhat fotot.

Raamatu idee sündis aasta eest, kui Alar Kivilo sai PÖFFi elutöö preemia. Nüüdseks, uue PÖFFi ajaks, on ta elu töö ka lahti kirjutatud.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on Alar Kivilo küll maailmas kõige tuntum Eesti kinematografist, aga ta ei tea lihtsamat, sõbralikumat ja lahkemat inimest. «Ta pole hoidnud oma rikkalikke kogemusi vaka all, vaid on jaganud neid ka Eestis, olles eeskujuks paljudele meie noortele operaatoritele,» teab Tiina Lokk.