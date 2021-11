Kui laps elab peaaegu üksi, kas keegi märkab ta kadumist?

Seal ma siis lamasin kottpimedas, liivaterad selja all ja kõrval tass leiget teed, kui trepikojast kostsid sammud. Äkki jäid sammud seisma ja midagi kolksatas. Siis jälle sammud, seis, KOLKS. Sammud, seis, KOLKS. Lõpuks jäid sammud meie ukse taga seisma. Hiilija seisis nüüd minust vaid käsivarre kaugusel. Kartsin, et kõhukorin paljastab mu, kuid õnneks taipas mu kõht viimasel hetkel vait jääda.

Ukse taga jäi vaikseks. Hoidsin hinge kinni ja kuulatasin. See, kes oli teisel pool ust, tegi arvatavasti sama. Püüdsin end lõdvaks lasta, aga siis pääses jälle ohe välja. See oli sügav kui puurkaev.

Hiilija oligi siis ainult lehekandja, kes arvatavasti eksis uksega. Isa oli ajalehe tellimuse juba ammu ära lõpetanud, sest oli ise kogu aeg reisil. Isa ei teadnud, et mina armastan ajalehti. Tõin mõnikord prügimajast vanu lehti ja lugesin otsast lõpuni läbi. Nüüd, kus elekter oli ära, oli vaibale potsatanud ajaleht otsekui taevast langenud kullakamakas, sest see oli mu ainus kontakt maailmaga. Mobiil ei töötanud, sest seda ei saanud laadida. Televiisorisse ei tulnud voolu, nagu ka arvutisse, mitte ühtegi seadmesse.

Laotasin ajalehe enda ette, et sukelduda maailma sündmustesse ja kujutleda, et elan nende keskel. Kujutleda end jutuvada ja lärmi keskele. Valimisvõistluste, revolutsioonide ja meeleavalduste keskele. Kaubanduskeskuses hängivate noortekampade ja jalgpallistaadioni meeletu mürgli keskele. Tornaadode, vulkaanipursete ja taevast lõhestavate silmipimestavate meteoriidisadude keskele. Sedapuhku ei jõudnud ma oma kujutlustes esimesest paarisleheküljest kaugemale, sest kui ma ajalehe avasin, veeres selle vahelt vaibale väike punapõskne õun. Napsasin õuna põrandalt, võtsin ampsu ja asusin uuesti lehe kallale. See oli veidralt mügarlik. Avasin kiiresti ajalehe murdekohad ja valgustasin taskulambiga. Lehe vahele olid topitud hallid villased sokid ja köögipaberisse keeratud võileib. Jõllitasin leidu hämmeldunult. Kas postiljon oli võileiva kogemata ajalehe vahele torganud? Või oli see lihtsalt mingi tobe nali? Tõmbasin villased sokid igatahes jalga. Need olid puhtad ja soojad ja neil oli kolm triipu: sinine, punane ja roheline. Seejärel haukasin aplalt tükikese võileivast ja alles siis, kui kurgiviiludest niiskeks tõmbunud kaera maik kurgulaes laiali valgus, meenus mulle hiilija. Kargasin püsti ja lükkasin ukse lahti. Aga trepikoda oli pime ja vaikne. Hiilija oli kadunud.