Raamatu kirjutamise lugu: miks ja kuidas Dave Benton raamatu välja andis?

«Ma ei pea ennast kirjanikuks ning mul puudub ka teadmine, kuidas üks raamat tuleks kokku seada, aga vaatamata sellele tegin selle ära. See on just selline nagu olen mina,» räägib ta.

Kuidas see raamatu kirjutamise lugu siis ikkagi algas? See oli nii

Benton selgitab, et tavaliselt käib tema sünnipäevadel palju külalisi. Ka seekord. Külaliste seas oli üks härra, kes tuli temaga vestlema, küsides jutu sees hulgaliselt küsimusi. Ta kuulis Bentoni saavutustest äris ja elus, küsis õpingute, elukäigu ja kõige muu kohta. «Mulle tundus, et mu elukäik huvitas teda siiralt,» meenutab Benton.

Ja siis see juhtuski – «kas soovite siis mu raamatut lugeda?» küsis Benton temalt. Raamatut «Olen see, kes olen» inspireeris teda kirjutama kaasvestleja huvi. Benton tegi mehele talle spontaanse ettepaneku: «Teie küsige minult asju, millest lugeda tahaksite ja mina vastan». Ta arvestades sellega, et ilmselt tuleb silmitsi seista ka selliste tundlike teemadega, mida ma pigem puudutada ei tahaks.

Ideega edasi minnes tegi ta valiku inimestest üle maailma, kes teda tunnevad – arstid, sõbrad ja vanad kolleegid, muusikud, promootorid, esinejate mänedžerid, ärimehed ja -naised, psühholoogid, poliitikud, ajakirjanikud, turundusspetsialistid ja pereliikmed.

Ta pöördus nende poole kutsega osaleda raamatu kirjutamise projektis ja andis ülesande esitada talle viis kuni kümme küsimust tema elukäigu kohta. «Pagan võtaks – mitte keegi ei keeldunud! Nad kõik esitasid mulle oma küsimused, mida sai kokku 279. Ja need olid hästi läbi mõeldud. Õnnekombel oli ka korduvaid teemasid ja lõplikuks küsimuste arvuks jäi umbes 180. Need saidki mu raamatu aluseks,» räägib Benton.

Mõned saadetud küsimused olid aga tõeliselt intrigeerivad, sügavad ja keerulised vastata. Puudutati erinevaid valdkondi nagu perekond, vaimne ja alternatiivne tervendamine, psühholoogia, tervisega seonduv, karjäär ja muusika, esimene abielu, elu Eestis, elu enne Eestit ja Aruba.

Bentonil on kindel põhimõte – millega ta on kord alustanud, selle peab ta ka lõpule viima. «Kirjutades leidsin ja päästsin endast valla mõndagi, mis siiani mu sees suletuna seisis. Olen raamatusse jäädvustanud isiklikku arusaamist ja maailma tunnetust, mu ümber juhtunut ja juhtuvat. See on pigem nagu sisekõne ja arutelu oma kahe mina vahel, minu kogemuste kogum,» räägib ta.

Kes Dave Benton tegelikult on

«Avalikkus tunneb mind kui Dave Bentonit – lauljat ja artisti, laulukirjutajat, õhtujuhti, 2001. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitjat Eesti esindajana, alternatiivtervendajat, reikimeistrit, isa ja abikaasat. On aga ka rida fakte, mida üldiselt teatakse vähe. Näiteks seda, et minu päris nimi on Efren Eugene Benita ning et olen sündinud ja kasvanud Aruba saarel suures peres, kuhu kuulusid mu isa, ema, neli venda ja kolm õde,» tõdeb Benton.

Õppinud on ta keskkoolis, ent kolledž jäi lõpetamata. Ta võttis kolm aastat hispaania keele õpetajakutse kursusi, tudeeris müügitöö ja turunduse korraldust, tutvus personalitöö detailidega, mis tegelesid isiksuse käitumise mõistmisega. Lisaks on ta kvalifitseeritud juveliir ja gemmoloog, interjööri- ja vitriinikujundaja, poejuhataja, äri- ja kontorijuht. Mida kõike veel!