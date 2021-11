Mida teha, kui sa ei leia oma kutsumust?

Tokko soovitab teha seda, mis tundub sulle õige, ja liikuda edasi. Iga inimene täidab siin maailmas oma olulist rolli ja tihti peame tegema 90- või isegi 180-kraadise pöörde, et aru saada, mis meie osa on.

Ta toob näite, et mesilased teevad seda, mida nad tegema peavad: lendavad õielt õiele, koguvad õietolmu, viivad selle tarusse ja valmistavad mett. Nad on loodud seda tegema ja tõenäoliselt ju naudivad seda protsessi. Samal ajal nad ilmselt ei mõistagi, kui tähtsat rolli nad terves ökosüsteemis täidavad.

«Usun, et inimestega on samamoodi. Enamik inimesi, kes teevad n-ö oma asja ja naudivad seda, ei saa arugi, kuidas nad samal ajal maailmale kasulikud on. Seega ära püüa niivõrd oma kutsumust üles leida, vaid tee seda, mis tundub õige. Kõige hullem on muretsemine,» ütleb ta.