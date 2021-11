Ilmunud on Veiko Belialsi uus teadusulme jutukogu «Surnud mehe käsi»

Veiko Belials on eesti ulmekirjanik, lastekirjanik, luuletaja, tõlkija ja harrastuspiltnik. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia 1991. aastal metsanduse erialal, alates 2000. aastast töötab Luua Metsanduskooli õpetajana. Veiko Belials on kirjutanud kuus ulmeraamatut, seitse luulekogu ja kaks lasteraamatut. Aastast 2015 on ta Eesti Ulmeühingu president. Veiko Belials on võitnud Eesti ulme aastauhinna Stalker koguni kaheksal korral.