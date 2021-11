Ilmus radikaalse soome ökofilosoofi Pentti Linkola ellujäämisprogramm

Kuna tehnoloogilisel tsivilisatsioonil pole ette näidata midagi, mis osutaks võimele rohepööret teha, on inimkonna ja planeedi ainus ellujäämisvõimalus põllu- ja loodusmajandusel ning kasinusel põhinev kultuur. Jutud kliimaneutraalsetest elektriautodest ja süsinikku neelavatest supermasinatest on science fiction-fantaasia, kliimakatastroofi peatamiseks tuleb ökofilosoofi sõnul lihtsalt lõpetada fossiilkütuste põletamine ja puidutööstus ning asuda viivitamatult tühermaid ja tehismaastikke metsastama.

Ligipääs Pentti Linkola pärandile on aastakümneid olnud eesti lugejaskonnale piiratud. Peale sõnumi radikaalsuse ja teemade laiahaardelisuse toob Linkola eestindaja Priit-Kalev Parts põhjusena välja ka keelebarjääri: «Tegemist on vaieldamatult meie hõimurahva keskkonnamõtte tüvitekstidega. Linkola on vaieldamatult tohutu mõjuga ökoärataja ja täiesti ainulaadse stiili ning teemaringiga kirjandusklassik.»