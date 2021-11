Tööl edu saavutamise saladus: iseenda ja teiste tundmine

Teooria lahendab pea kõik probleemid, mis tekkida võivad

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja treener Mats Soomre selgitab, et Belbini meeskonnarollide mudelteooria on nii praktiline, et võib põhimõtteliselt lahendada ära suurema osa probleeme, mis võivad inimestel tekkida - alates sellest, kellega, kuidas koos töötada ja ka seda, kuidas lahku minna.

Kõige parem lahendus on inimene õigele kohale tööle saada

«Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada» FOTO: Kirjastus Äripäev

Ideaalses meeskonnas on olemas kõiki peamisi rolle kandvad inimesed. Belbini järgi on jaotus: mõtlemisele suunatud rollid – innovaator, hindaja, asjatundja –; tegevusele suunatud rollid – kujundaja, teostaja ja viimistleja –; ning inimestele suunatud rollid – koordineerija, võimaluste otsija ja meeskonnatöötaja.

Probleemid tekivad siis, kui tasakaal kaob ning tööle võetakse ainult ühte tüüpi töötajaid. Innovaatorid ja kujundajad vajavad ka neid, kes väljapakutud ideed ellu viiks. Teostajad ja viimistlejad omakorda jäävad isekeskis tihiti vanade sisseharjunud viiside külge kinni.

Mõni inimene on ühtede silmis raske, kuid teistel õnnestub temaga päris hästi koos töötada, kuna neil on suurem oskus oma käitumist teiste järgi mugandada. Ometi on igas organisatsioonis inimesi, kellega on tõesti raske toime tulla ning sellised töötajad on koormaks nii klientidele kui ka kolleegidele. Soomre lisab, et Belbini tugev pluss on see, et kõike on võimalik tõlkida tugevuseks. Alati on lubatud nõrkused.

Kohe alguses õige inimese õigele kohale tööle saamine on parem lahendus kui keeruliste personalikriiside lahendamine.

Tähtis on tunda ennast ja teisi

Ta lisab, et kui inimene ise teab, mis on tema tugevused ja nõrkused ning arengupotentsiaal, siis ta ka teab, kuidas millal käituda.

Niisama tähtis on olla teadlik, millised on teised inimesed. Näiteks kui tead, et keegi on Skeptik, saab muuta enda käitumist tema suunas talle sobivaks.