Numeroloog Timo Reinpal: järgmine aasta on armastusele avatud

Äsjailmunud raamatus kasutab üle 30 aasta numeroloogiaga tegelenud autor tuleviku prognoosimiseks numeroloogiat, mis võimaldab lisaks 2022. aasta üldprognoosile saada ülevaadet, milliseks kujuneb see aasta igale inimesele personaalselt.

***

Katkend raamatust

Inimesi on ikka huvitanud, kuidas hakkavad asjad liikuma eeloleval aastal. Soovitakse piiluda kas või poole silmaga saabuvasse, et saada julgust või kinnitust plaanitavatele sammudele. Paljudele aga pakub lihtsalt uudishimu, mida uus aasta endaga võib kaasa tuua. Inimesed on loomult väga uudishimulikud tegelased.

Timo Reinpal, «Numeroloogiline prognoos 2022». FOTO: Raamat

Mitte kõigile ei avalda üks ja seesama aastanumber sarnast mõju. Mõnele on hea, teistele aga keerulisem. Igal indiviidil on sünnipäraselt oma kindel energeetiline plaan kaasa antud, mille kohaselt ta omandab uusi kogemusi elus. Kuna aastad kalendris vahelduvad kindlas rütmis, siis üritatakse teha etteulatuvaid prognoose uute kogemuste ja õppetükkide saabumisest ellu. Selleks toetutakse varasematele kogemustele, mille kohaselt numeroloogias väljendab iga aasta 9 aastases rütmis, mis tähendab, et üks ja sama aastanumber kordub iga 9 aasta järel, luues võimlause analüüsida eelnevat sarnast aastanumbrit ja siis inimese elus toimunut ning lähtuvalt vaatlustest, sooritada ka etteulatuv prognoos.

Kuna aga täpselt ühesugust kalendriaasta numbrit ei ole olemas, siis erinevad need detailides teineteisest aeg-ajalt üsna korralikult. Seepärast peab numeroloog tundma numbrite omavahelist sobivust ja nende koostööd teineteisega, mis avab võimaluse korrektseks tõlgendamiseks.

Igal aastal on meie jaoks varuks mingi üllatus, mingi sündmus või juhtumite ahel, mis juhib indiviidi kindlate sündmuste läbi omas suunas edasi. Säärane areng on otseselt seotud meie isikliku karmaga (eelnevate tegude ja nendest lähtuvate kogemuste summaga), mis viib inimese ainult temale vajalike teadmiste ja oskuste saavutamiseni elus. Mitte midagi ei juhtu põhjuseta ega juhuslikult. Kõik on eelnevalt meie endi poolt valmis meisterdatud (peenemas mateerias – astraalis talletatud) ning iga uus aasta avab või lülitab sisse just sellele ajale omase kogemuste omandamise tsükli, mille mõjul persoon hakkab vaimsel teel arenema just sinna suunda, kus antud ajahetkel on tema jaoks kõige vajalikum ennast täiendada.

Nii tekivad aastaintervallid, mil inimene saab puhata ning hinge koguda. Säärased perioodid paistavad alati meeldivatena, sest nüüd nauditakse rahu ja tasakaalu.

Kuid samas võib järgmine aastatsükkel endaga kaasa tuua järskude muudatuste jada, mis paiskab puhkuselt naasnu pea ees otse elu keeristesse, milleks ei olda valmis! Säärane järsk muudatus mõjub reeglina külma veelaviinina, mille eesmärgiks on öelda persoonile, et miski siin ilmas ei ole pikalt püsiv ja valmis tuleb olla igaks elujuhtumiks.

Kuid ette teada või vähemalt ähmaselt aimatagi saabuvaid põhisündmusi on hea, sest nii suudetakse oma vaimu hoida valvsana. Seepärast ongi inimesed läbi aastasadade tundnud huvi oma lähema tuleviku suhtes, et hoida ennast ärksana.