Raamat, mida poisid loeksid

Nüüdseks on samas koolis lood hulga hullemaks läinud ja noortel tuleb panna mängu kõik oma oskused, et tõrkuma hakanud virtuaalreaalsusest välja saada. Õnneks on tegemist ikkagi väljamõeldud kooliga. Nimelt kirjutas ulmekirjanik Maniakkide Tänav noorteraamatu «Viivuranna Online», mille avaldas Heli Kirjastus. See on sarja «Viivuranna gümnaasium» teine raamat, kuid iseseisev lugu, nii et loetav ka siis, kui eelmise raamatu sisust midagi ei tea.

«Viivuranna Online» on ajaloosimulatsioon, mille rahastamist toetas Euroopa Liit. Selle abil püütakse Viivurannas õpilastele õppimine põnevamaks teha ning rohkem võimalusi luua. Õpilased ise said aidata luua virtuaalse maailma, milles Eesti ajaloo erinevate sündmustega tegeleda. Hiinast ostetud tehnika toob kaasa aga selle, et kõik ei lähe päris nii, nagu planeeritud. Pealegi on programmeerija salaja ajalooprogrammi alla lisanud kihi, kus öösiti asuvad tegutsema nii kommunistid, kes püüavad virtuaalses esimeses Eesti vabariigis võimu haarata, kui ka veelgi verehimulisemad ööolendid. Leidmaks tagaust, mille kaudu simulatsioonist lahkuda, peavad õde ja vend panema mängu kõik oma ellujäämisoskused. Vastasel juhul jäävad nad liiga kauaks virtuaalsesse maailma ning saavad ajukahjustuse.

«Viivuranna Online» on raamat, mis räägib tänaste noortega nende keeles. Autor on lugejaga teinud sama, mis tema loos juhtub - virtuaalse pealispinna alla on peidetud hoopis teine programm. Raamatu puhul on lugu põnev seiklus, mille all saab lugeja tegelikult teadmisi ajaloo kohta ning unustab, et talle võib-olla raamatud üldsegi ei meeldi. Lugemine läheb kiiresti, sest kogu aeg on ootus, mis edasi saab ning milline on noorte järjekordne kokkupõrge ajalooga.

«Viivuranna Online» on täpselt selline raamat, millega saab lugema poisid, kes siiani raamatute eest osavalt eemale on põigelnud. Sellest loost leiavad need noored, kes muidu digimaailma eelistavad, üles tuttavad olud, mis salaja suunavad nad lugemise salamaailma. Kui muidu pole viisakas raamatuid poiste- ja tüdrukuteraamatuteks liigitada, siis see raamat kindlasti suudab poistega paremini rääkida kui paljud naiskirjanike kirjutatud teosed. Näha ja tunda on, et autor teab, millest räägib. Samas on see kindlasti põnev lugemine ka tüdrukutele. Kuigi tegevus toimub gümnaasiumis, siis praeguseks on selge, et teos on nauditav ka juba 12-13-aastaste noorte jaoks.