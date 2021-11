Eesti keeles ilmus Stephen Kingi haruldane noortefantaasia

Kirjastuse Fantaasia ulmesarjas Orpheuse Raamatukogu on ilmunud ameerika elava õudusklassiku Stephen Kingi loomingus haruldane noortefantaasia «Draakoni silmad» (The Eyes of the Dragon). 1985. aastal ilmunud maagiaküllane romaan jõuab eesti keelde esmakordselt.