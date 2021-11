Miks aju õpib paremini kui mistahes masin?

Stanislas Dehaene, «Kuidas me õpime?». FOTO: Argo kirjastus

Inimaju on õppimises ületamatu: aga kuidas õppimine toimub? Kas inimene ikka sünnib puhta lehena või suudame me õppida juba emaüsas? Kui suur osa õppimisvõimest on kaasasündinud ja kui palju me suudame seda tahtlikult suunata? Ja miks ei suuda masin õppimises ikka veel ületada imikut ega talle isegi lähedale jõuda? Inimese käsutuses olev õppimise aparaat on otsesõnu imeline ja Dehaene näitab kätte moodused, kuidas seda veelgi tõhusamalt kasutada.

Stanislas Dehaene on Prantsuse matemaatik, kes kaitses oma doktoritöö kognitiivses psühholoogias. Ta töötab Orsay ajukuvamise keskuses Service Hospitalier Frédéric Joliot of the Commissariat à l’énergie atomique, kus ta juhib kognitiivse neurokuvamise osakonda. 2005. aastast on ta eksperimentaalse kognitiivse psühholoogia professor Collège de France’is Pariisis. Ta on rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldanud üle saja teadusartikli ning pälvinud mitu rahvusvahelist auhinda. «Kuidas me õpime?» on Dehaene’i teine raamat.

***

Mina panen tähele, kui sina paned tähele

Kõigil imetajatel – kaasa arvatud muidugimõista primaatidel – on olemas tähelepanu süsteemid. Kuid inimeste tähelepanul on ainulaadne tunnus, mis veelgi kiirendab õppimist: tähelepanu sotsiaalne jagamine. Homo sapiensi tähelepanu ja õppimine sõltuvad rohkem kui teistel primaatidel sotsiaalsetest signaalidest: mina panen tähele, kui sina paned tähele, ja mina õpin sellest, mida sina mulle õpetad.

Esimestest elupäevadest alates vaatavad väikelapsed nägusid ja pööravad erilist tähelepanu silmadele. Niipea kui neile midagi öelda, on nende esimene refleks uurida mitte ümbruskonda, vaid tabada inimese pilku, kellega nad suhtlevad. Alles siis, kui silmside on loodud, pöörduvad nad objekti poole, mida täiskasvanu silmitseb. See märkimisväärne tähelepanu sotsiaalse jagamise võime, mida kutsutakse ka jagatud tähelepanuks, määrab kindlaks, mida lapsed õpivad.

Olen juba rääkinud teile eksperimentidest, mille käigus õpetati lastele uusi sõnu nagu vogi. Kui väikelaps suudab jälgida rääkija pilku vogini, pole tal raske õppida see sõna ära vaid paari korraga – ent kui sõna vogi korratakse kõlarist, otseses seoses sama objektiga, õppimist ei toimu. Seesama kehtib foneetiliste kategooriate omandamise kohta: üheksakuine ameeriklasest laps, kes suhtleb hiinlannast hoidjaga vaid paar nädalat, omandab hiina keele foneemid, ent kui ta saab täpselt samal määral lingvistilist stimulatsiooni ülikvaliteetse video vahendusel, õppimist ei toimu.