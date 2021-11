Kuidas vabaneda kortsudest kreemide ja ilusüstideta?

Suurem osa naisi loodab kortsude vältimiseks kreemide ja seerumite peale, osad pöörduvad ka ilusüstide poole. MaiWistiku näojooga kaartide looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et tegelikult on teaduslikult tõestatud, et kreemid ja seerumid ei saa vananemisprotsesse peatada ning ilusüstide mõju on kõigest ajutine. On aga üks viis, kuidas võib saavutada püsivaid tulemusi – see on näojooga, mis treenib näolihaseid, parandab naha struktuuri, kvaliteeti ja hoiab ära selle lõtvumist.