Ruuben Kaalepilt ilmub poliitika- ja filosoofiaraamat

Raamatust võib leida Ruuben Kaalepi artikleid, kõnesid, intervjuusid, esseid ja muid kirjutisi aastatest 2010–2021. Ühelt poolt kõnelevad need sellest, millisena Kaalep näeb Eesti ja eestluse olemust ning tulevikku. Teisalt jutustavad need lugu 2010. aastatel avanenud teest uue rahvusliku ärkamise poole, mida autor kirjeldab järgmiselt: «Igas rahvuses on peidus salajane vägi, mis on kogunenud lugematu hulga põlvkondadega. Enamasti on see vägi uinunud olekus. Ent see võib lahvatada kõige raskematel hetkedel, kus rahvust ähvardab iseseisvuse kaotamine või vähemusse jäämine oma kodumaal.»