Lugejad soovitavad: eriti armsad raamatud, mida lastele unejutuks lugeda

Unejutu raamatuid on meie perel omajagu ja neid juurde on alati nii hea meel saada.

Just hetkel on lapse voodi kõrval «Leiutajateküla lood» , laps on suur Lotte fänn ja alati põnev lugeda lugusid mida eelnevalt on nähtud multifilmist.

Suurimat emotsiooni ja isegi tagasihoitud pisaraid tekitasid «Väike prints» ja «Charlotte koob võrku» , mõlemal juhul oli meil pärast veel pikalt juttu tegelaste saatusest. Ma imestasin, et lapsed olid märganud ja tähtsustanud minu muljetest erinevaid detaile ja soovisid kinnitust, et tegelased ikka elavad edasi...

Mina loen lastele palju ette, aga lemmikumad on «Pipi Pikksukk» ja «Leiutajateküla Lotte» . Usun, et neile meeldib lugude lihtsus ja positiivsus.

Mina loen oma lastele (4 ja 6) järjejutuna Astrid Lindgreni «Pipi Pikksukka». Minu meelest on see eatu raamat, sest seda luges mulle ette ka minu ema. Peatükkide pikkus on parasjagu piisav ja sõnakastus lastele arusaadav. Ka pilte on piisavalt, et noorema lapse tähelepanu hoida. Soovitan uute raamatute kõrval taasavastada ka vanu lastekirjanduse klassikuid!