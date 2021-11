Kolm inspireerivat raamatut, mida kingikotti pista

Suhtlemispsühholoog ja koolitaja Tõnu Lehtsaar on öelnud, et see Friedrich Glasli kirjutatud raamat on vastus arvukatele abipalvetele, millega ta organisatsioonides konfliktinõustajana silmitsi on seisnud. Oma ametialases praktikas on ta täheldanud kollektiivis töötavate inimeste vastuolude, pingete ja hõõrumiste pidevat suurenemist. Ta märgib ikka ja jälle, et paljud inimesed on sellistes olukordades abitud ja enamasti pole organisatsioonidel konfliktidega konstruktiivseks ümberkäimiseks vajalikke oskusi.

Lehtsaar ütleb, et paljudes vaidlustes ei peaks see sugugi nii olema, et abi oodatakse ainult väljastpoolt. See raamat annab kontseptsioone, harjutusi ja praktilisi meetodeid, mida saab konfliktide lahendamiseks kasutada. Seetõttu on raamat mõeldud kõigile inimestele, kes mingis kollektiivis vastutustundlikult töötavad.

Hiljuti lahkunud Marimekko tippjuhi Kirsti Paakkaneni elulugu inspireerib naisi ja laseb piiluda moeäri telgitagustesse.

Raamatus räägib Kirsti avameelselt elu õnnehetkedest ja valusatest kaotustest ning kirjeldab oma kirevat teekonda Soome nimekaimate tippjuhtide hulka. Sõna saavad lähedased ja sõbrad, kel on olnud võimalus seda erakordset naist tunda. Karismaatilise äridaamina iidoli staatusesse tõusnud edukas ja stiilne maailmakodanik ei unusta hetkekski oma tagasihoidlikku päritolu. Tugeva ja visa visionäärina on Kirsti pannud südamed kiiremini põksuma ning olnud innustav eeskuju ja imetlusobjekt kõigile, kes temaga kohtunud.

See raamat aitab tervendada oma sisemist last. Sisemiseks lapseks võib nimetada kogumit sinu headest ja halbadest lapsepõlvekogemustest. Enamikku neist sa teadlikult ei mäleta, alateadvusse on need aga kinnistunud. Need on nii hirmud, mured ja puudused, mida oled lapsena kogenud, kui ka kõik positiivsed lapsepõlvemõjud.