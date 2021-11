Ilmus Maniakkide Tänava teine jutukogu «Teekond Ridamuseni»

Vahepealse aastakümne jooksul on autor muutunud tunduvalt küpsemaks. Kui varem tungiti kirurginoaga tegelaste kehadesse, siis nüüd on noa all pigem karakterite vaimne hingeelu, nende ihad ja hirmud, minevik ja ootused. Skaalagi on laienenud ning see sirutub ajas ja ruumis nii mõnigi kord üle milleeniumite ja Päikesesüsteemi piiride.