Uus raamat annab nõu, kuidas lastele lugusid jutustada

Igaüks, kes on kunagi mõnd lugu jutustanud, teab lihtsat tõsiasja: kui jutt lõpeb, oled kuulajatega lähedasem. Lähedus on aga heade suhete ja eluterve suhtluse alus. Lood aitavad lastega sõbraks saada ja selgitavad neile maailma.

Kahe Waldorfi kooli õpetaja aastatepikkusel kogemusel põhinev raamat on parim abiline lapsevanemale, vanavanemale ja õpetajale. See südamlik ja kaunilt illustreeritud teos ei ole jutukogumik ega õpeta ühtki võõrast lugu meelde jätma, vaid aitab igaühel enda seest jutuvestja üles leida. Et saada jälile ise uute lugude loomise saladusele, on abiks autorite elust pärit lõbusad lastejutud koos nende sünnilugudega ning 17 harjutusülesannet.