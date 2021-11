Näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp soovitab 3 Eckhart Tolle raamatut, mis teevad õnnelikuks

Jaan Tätte on kommenteerinud, et olemine on tema jaoks sama, mis õnnetunne. Kui sa ei ole õnnelik praegu, siis ei ole sa õnnelik mitte kunagi. Õnnelikuks saabki saada ainult «siin» ja «praegu».

Tegemist on raamatuga, kus sõnad on vaid teetähised iga lugeja enda juurde. Seda raamatut pole vaja lugeda kaanest kaaneni ja siis käest panna. Elage sellega, võtke see sageli kätte ja, mis olulisimgi, pange see sageli käest. Vormilt võib «Meelerahu häält» vaadelda kui talletatud vaimse õpetuse vanima vormi - muistse India suutrate - taaselustamist tänases päevas. Sarnaselt muistsete suutratega on ka selle raamatu kirjutised välja kasvanud teadvuse seisundist. Meelerahu on ka sisemine rahu ning just sisemine meelerahu muudab maailma.