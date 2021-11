Eesti keeles ilmub nutika linnaplaneerija David Simi raamat «Pehme linn»

Raamat «Pehme linn» käsitleb kaasaja suurimaid väljakutseid - kuidas tagada ja parandada kvaliteetse elukeskkonna kaudu inimeste elukvaliteeti kesk tihenevat linna, kliimamuutusi ja digitaliseerunud ühiskonnakorraldust. Raamat on justkui jätk, laiendus Jan Gehli 2015. aastal eesti keeles ilmunud raamatule «Linnad inimestele».

David Sim, «Pehme linn». Tõlkijad Aino Kuntsel ja Yoko Alender. Kujundus Gehl Arhitektid. FOTO: Raamat

Raamatus tutvustatakse skandinaavia inimkeskset ja inimmõõtmelist linnaplaneerimist, mille eesmärk on toetada kohalikku, toimivat ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Raamatus on paralleelselt käsitletud ühiskondlikke, ruumilisi ja keskkonna küsimusi, samuti on teooria ja ideaalid kõrvuti reaalsete näidete ja lahendustega olemasolevatest keskkondadest üle maailma. Raamat ei eelda eelteadmisi, kuna on kirjutatud arusaadavas ja kohati isegi poeetilises keeles. Teisalt on see tõhus tööriist erialainimestele, kes puutuvad kokku ehitatud keskkonna kujundamisega erinevatel tasanditel.

Nii nagu Jan Gehli «Linnad inimestele», on ka see raamat heaks kaaslaseks arhitektidele, planeerijatele, otsustajatele, arendajatele aga eelkõige kõigile, kes me elame ja teeme oma igapäevaseid käike ja valikuid kohalikus linnalises keskkonnas.

«Usun, et selle raamatu ilmumine eestikeelsena korralikus, läbitöötatud tõlkes on oluline samm teel selleni, et ka meie kohalik elukeskkond toetaks inimkesksema ruumi kujunemist ja seeläbi elukvaliteedi tõusu linnalises keskkonnas. Eriti ajakohane on raamat kliimamuutuse süvenevas olukorras, pakkudes kaasaegseid lahendusi kuidas muuta linnakeskkonda kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja samal ajal kogukonda, inimesi teenivaks,» kommenteerib eestikeelse väljaande kaas-tõlk ja kirjastaja Yoko Alender. «Ka meie kliimas saab argielu linnas pakkuda naudinguid, tervist ja rõõmsaid hetki. Elagu pehmed linnad ja jätkusuutlik hedonism!»

Raamat «Pehme linn», mis on ilmunud kahekümnes keeles üle maailma, on kindlustanud David Simile koha elamisväärse linna ja jätkusuutliku planeerimise suurimate mõtlejate hulgas. David alustas arhitektuuriõpinguid Šotimaal, aga olles kuulnud Jan Gehli loenguid kolis Skandinaaviasse, et seal haridustee lõpuni käia. Peale esinduslikku karjääri Lundi Ülikoolis Rootsis, töötas ta 18 aastat Gehli arhitektuuribüroos, nähes büroo kasvamist neljapealisest seltskonnast pööningul maailmakuulsaks brändiks, millel on harukontorid Kopenhaagenis, New Yorgis ja San Franciscos. Respekteeritud praktikuna on David Simil imetlusväärne portfoolio üldplaneeringutest, linnastrateegiatest ja disainiprojektidest üle ilma, Šoti mäestikest Patagoonia järvestikeni ja Melbourne’i eeslinnast Tokyo all-linnani.

Uuendades planeerimisprotsessi on ta välja arendanud hulga koostöövorme ja kaasamise tööriistu, et jõuda tihedama ja mitmekesisema linnaruumini kaotamata inimlikku mõõtkava. Dokumentaalfilmis «The Human Scale» saab näha, kuidas David juhtis Christchurchi kesklinna taastamiskava peale 2011. aasta kohutavat maavärinat. Töötades Rootsist on David nüüd Gehli kontoris vanemeksperdiks ja juhib samal ajal oma sõltumatut konsultatsioonibürood, et muuta linnu ja külasid pehmemaks.

Raamatu avaldamist Eestis veab arhitekt-linnaplaneerija ja Riigikogu liige Yoko Alender. Raamatu ilmumise puhul toimuvad sündmused Tartus, Viljandis ja Tallinnas koos David Simi ja Yoko Alenderiga:

1. detsembril kl 13 Tartus, raamatupoes Biblioteek (Aparaaditehases, Kastani 42)

1. detsembril kl 18 Viljandis, Grand hotelli fuajeebaaris (Tartu 11, külla kutsub Loov Viljandi kogukond)

2. detsembril kl 10.30 Hübriidformaadis koostöös Taani Saatkonna ja Kultuuri Instituudiga Eestis, Lätis ja Leedus