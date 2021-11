Roland Tokko annab nõu, kuidas toituda, et olla energiline

«Igas inimeses on piltlikult öeldes peidus Ferrari. Halb kütus või puudulik (või lausa olematu) hooldus ei võimalda sellel oma täit potentsiaali rakendada ja töötada võimsusel, mis on talle tegelikult võimetekohane,» räägib ta piltlikult ja lisab, et kas teadsid, et ligi 95% inimeste haigustest on põhjustatud meie toitumisest või psühholoogiast?

Tervis on väga suuresti sinu enda kätes

Tokko sõnab, et õige toitumine annab energiat ja viib sind tulemusteni. Tihti juhtub, et inimesed mõistavad tervise ja toitumise olulisust alles siis, kui tuleb mõne ränga haiguse või kriisiga tegeleda; ja halvema stsenaariumi korral on vahel ka liiga hilja midagi muuta.

Ta jagab väga lihtsaid nõuanded Anthony Robbinsilt, kuidas toksilisi aineid vähem süüa ja teha nii, et keha neid väljutaks. Need soovitused on mänginud Tokko enda heas tervises väga suurt rolli.

Joo vett!

Keha vajab puhast vett, nii et joo tunde järgi ja püüa ennetada janu teket. Sul ei ole vaja veega liialdada. Lisa veele sidrunilõik, et vesi muutuks aluseliseks. Ära joo janu kustutamiseks suhkrujooke!

Püüa vältida vee või muude jookide tarbimist söömise ajal ning vahetult enne ja pärast söömist, sest see lahjendab maomahlu ning muudab seedimise protsessi pikemaks. Kui toit on liiga kuiv, loe ülejärgmist punkti.

Olulised õlid

Organism vajab rasva, et ta saaks seda põletada. Nii on. Oomega-3 aitab kehal liigse happega tegeleda, oomega-6 aga rasval põleda. Jälgi, et saaksid neid õlisid kas toiduga või toidulisanditena. Tihti arvatakse, et kõik rasvad on halvad ja teevad vaid paksuks. Tegelikult on kvaliteetsed rasvad kasulikud ja aitavad kehast ebavajalikud ained kiiremini välja viia.

Söö võimalikult palju värsket ja veerohket toitu

Jälgi, et su toidulaud koosneks 75% veerikkast toidust, nagu puu- ja köögiviljad, ning 25% kalast, lihast või muudest vähese veesisaldusega toiduainetest. Täpsemalt infot saad, kui guugeldad märksõna water rich foods.

Vähenda või väldi happelist jääki tekitavaid aineid

Nendeks on näiteks kohv, suhkur, äädikas, sigaretid, alkohol, valge jahu.

Vähenda või väldi täielikult piima ja piimatooteid

Piima kasulikkuse kohta on palju vastakaid arvamusi. Mõned faktid: riikides, mis on maailma suurimad piimatarbijad, nagu Taani, Rootsi, USA ja Kanada, on luuhõrenemist põdevate inimeste arv kõige suurem. Piim pidi ju kaltsiumit andma? Aga tegelikkus ja statistika räägivad midagi muud. Piimatooted ei ole meie organismile sobilikud ja kasulikud. Lehmapiima eesmärk on kasvatada pisikesest vasikast mitmesajakilone lehm. Meie organism lihtsalt ei vaja samu toitaineid.

Kui sul on nohu või köha, siis proovi, mis saab, kui sa jätad piimatooted menüüst täiesti välja. Need on peamised liigse lima tekitajad hingamisteedes ja kui sa neid ei tarbi, tekib nagu imeväel limast ollust vähem.

Tee trenni nii, et sa ei hakka hingeldama