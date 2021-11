Tiit Trofimov esitleb Helsingis oma raamatut «Lõpp on algus»

Tiit Trofimov peatub teemadel nagu kehamälu, stress, läbipõlemine, kuidas sellest välja tulla, kuidas meie vanemate ja esivanemate energia ja emotsioonid meid juhivad, miks meie suhted ei püsi koos, kuidas endale paremat elu luua, kuidas elu meie ümber armastavamaks muuta, miks lapsed haigestuvad ja veel paljust muust.

Muutud sina, muutub maailm su ümber

Trofimov usub, et kui inimese sisemaailm, programmid ja uskumused muutuvad, hakkab vaikselt muutuma ka maailm tema ümber. Mõttemaailma ja väärtushinnangute muudatustega muutub paratamatult sind ümbritsevate inimeste ring, sest sa soovid rohkem aega veeta nendega, kellega sul on ühine vibratsioon. See ei tähenda, et sa vanadest sõpradest enam ei hooliks, te lihtsalt kohtute harvem, sest ühiseid huvisid ja jututeemasid on väheks jäänud. Mõni sõber areneb sinuga koos, aga mõni kaob su elust päriseks. See kõik on okei, igaühel on oma tee ja igaüks on oma eluga just seal, kus ta parasjagu olema peab.

Muhammad Ali on öelnud, et kui sa võtad viiekümneaastaselt elu samamoodi nagu kahekümneselt, oled raisanud kolmkümmend aastat oma elust. «Olen temaga nõus. Kui sa ei ole teinud kannapööret ja pidutsed viimase hingetõmbeni nagu kahekümnene või töötad nagu orav rattas, siis on see mõttetult elatud elu. Sellisel juhul tuled sa ikka ja jälle siia Maa peale tagasi, kuni saad aru, et elus on midagi rohkemat kui raha tagaajamine, meeletu töötamine, inimestega tülitsemine, vihkamine… See pole see, mida me siia tegema tulime,» on ta kindel.

Su ümber kogunevad sellised inimesed nagu sa ise oled

Trofimov paneb südamele, et kui sulle tundub, et ellu tuleb järjest väga negatiivseid inimesi, siis on sul enda sees vaja midagi ära muuta, sest ka sina ise näed kõiges negatiivset. Mõtle sellele. Kui sa oled pätt ja tahad kogu aeg halba teha, siis kogunevad su ümber samasugused inimesed. Kui sa viha, ängi, kurbuse ja süütunde ära lahendad, tekib sinu sisse ruumi ja kergust, sa muutud rõõmsamaks ja tõmbad ligi rõõmsaid inimesi. Kui su ellu hakkavad tulema põnevad ja ägedad, positiivsed inimesed, siis on selge, et oled enda sees midagi muutnud.