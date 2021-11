Priimabaleriin Misty Copeland soovitab raamatut, mis annab noortele lootust

Üheks oma lemmikraamatuks peab baleriin noore luuletaja Amanda Gormani teost «The Hill We Climb» («Mägi, millele me ronime»). Gorman on USA esimene riiklik noorpoeet-laureaat, kes esitas luuletust Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni inauguratsioonil. Nüüdseks on teos ka trükis avaldatud ja raamat on väga menukas.