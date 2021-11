Kliiniline psühholoog Inna Narro esitleb kinkeraamatut, mis aitab vähihaigetele elupäevi kinkida

Kliinilise psühholoogi Inna Narro koostatud raamat «Kingin su aastatele elu» on autori sõnul kirjutanud ennast ise hetkest, mil ta alustas oma patsientide, nende lähedaste ja arstidest kolleegide tsitaatide kogumist. «Aastaid on see raamat oodanud kunstnikku, kes annaks neile mõtetele silmaga nähtava elu. Kui olin tutvunud Katri Lumi loominguga, teadsin kohe, et tema ongi see kunstnik,» märgib Arro.