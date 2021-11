Marilyn Jurman avaldas mahlaka saladuse: imestan, et õpetajale see kahtlane ei tundunud

«Kas soovite kuulda mahlakat saladust? «Mul on menstruatsioon,» oli keskkoolis üks mu peamisi vabandusi kehalise kasvatuse tunnist pääsemiseks. Ma imestan, et õpetajale see kahtlane ei tundunud, et mul need nii mitmel korral kuus olid,» avaldas näitleja ja joogaõpetaja Marilyn Jurman sotsiaalmeedias ja palus siis jälgijatel ka oma keskkooliaega jäävaid saladusi jagada.