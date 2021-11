KINGISOOVITUSED ⟩ 3 raamatut, mis innustavad oma eesmärkide poole pürgima

Hal Elrodi «Imede hommik» on üks Amazoni kõrgemini hinnatud raamatutest, mida on tänaseks tõlgitud juba pea 20 keelde. Autor on oma raamatus kokku võtnud «parima praktika», mis on läbi sajandite muutnud tuhandete edukate ja palju saavutanud inimeste elu ning pannud sellest kokku igahommikuse programmi. Nende lihtsate ja üllatavalt vähe aega võtvate «imede hommiku» rituaalide kasutamine võibki olla viis saavutamaks kõik, mida oled kunagi soovinud, ja kiiremini, kui oled kunagi mõelnud.