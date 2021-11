Novembrikuu oma pikkade pimedate õhtute ja mitte kõige meeldivamate õueilmadega justkui kutsub tubaste tegevuste juurde. Siinses valguses ja soojuses on tore end tugitoolis kerra tõmmata ja hea teos kaaslaseks võtta. Elades kaasa raamatukaante vahel toimuvatele seiklustele ununeb õues valitsev kaamos justkui võluväel ning ümbritsev saab rikkam ja värvilisem. Ühtäkki ei tundugi jõuludega kaasnev elevus ning kelgu- ja suusarõõmud enam mägede taga olevat.

Sally Harris, «Topelt-Felix». FOTO: Raamat

Sally Harris

Illustreerinud Maria Serrano

Tõlkinud Jüri Kolk

Kirjastus Vesta

2021

Felixile meeldib, kui kõike on topelt – paarisarv trepiastmeid, kirjutusvahendeid, pereliikmeid. Veel meeldib talle, kui kõik jääb samaks ja on nii, nagu peab. Kui tunniplaanis pole muutusi, kui kodusisustus ja päevakava jääb samaks, tunneb Felix end hästi. Siis aga ilmub Mühk, kellest õige pea peaks saama tema uus pereliige, ning uus klassikaaslane, kes teeb kõike valesti. Felix tunneb, et ta ei saa enam end turvaliselt tunda.

***

Anja Portin, «Raadio Popov». FOTO: Raamat

Anja Portin

Illustreerinud Miila Westin

Tõlkinud Triin Tael

Kirjastus Vesta

2021

Alfred pole kunagi näinud oma ema. Ta elab isaga, õigupoolest on isagi kogu aeg tööreisidel. Alfred ei kus parasjagu, kas Mehhikos või Balil või Itaalias. Kuid seda ta teab, et isa on jälle kord läinud ja unustanud külmkappi toitu varuda. Ühel ööl, kui näljasel poisil und ei tule ja ta end esikuvaibale kerra tõmbab, potsab postkasti ajaleht. Ja ajalehe vahel on õun, villased sokid ja võileib. Järgmisel päeval seab Alfred end varakult esikusse valmis, et teada saada, kes ajalehe ta postkasti pani.

***

Bart Moeyaert, «Tänapäeval on kõigi nimi Sorry». FOTO: Raamat

Bart Moeyaert

Tõlkinud Kerti Tergem

Kirjastus Päike ja Pilv

2021

Maineka Belgia/Flaami kirjaniku, 2019. a Astrid Lindgreni preemia laureaadi esimene eestikeelne teos pajatab 12-aastasest Biancast, kellel on raske ümbritsevatele oma tundeist rääkida. Elades koos ränka haigust põdeva vennaga ja emaga, kellel on raske poisi eest hoolitseda, arvab Bianca kõige lihtsama olevat oma salakohta põgeneda. Kui siis ühel päeval tuleb neile külla venna mängkaaslane oma ema, tuntud näitlejaga, avastab Bianca ühtäkki, et õigust tunnetele, oma arvamusele ja nende väljendamisele ei tohiks keegi endale keelata.

***

Kristina Ohlsson , «Zombipalavik». FOTO: Raamat

Kristina Ohlsson

Tõlkinud Allar Sooneste

Kirjastus Tiritamm

2021

Kuum suvi on toonud rohkelt muresid Rootsi väikelinna Eldsalasse. Linna kimbutavad herilased ja elanikud hakkavad haigestuma. 12-aastasel Herbertil, kes elab peale vanemate surma vanaisaga, on aga veel suuremaid muresid. Nimelt arvavad sotsiaalosakonna ametnikud, et raskelt haigestunud vanaisa ei suuda enam poisi eest hoolt kanda ja ta tuleks kasuperesse viia. Õnneks Herbertil ja tema sõbral Sallyl salapaik, mahajäetud tuuleveski, kuhu varjudes tunnevad lapsed end igasugu murede eest kaitstult. Mõistatus aga vajab lahendamist.

***

Tuutikki Tolonen, «Agnes ja villa saladus». FOTO: Raamat

Tuutikki Tolonen

Illustreerinud Kati Vuorento

Tõlkinud Helena Lemendik

Kirjastus Eesti Raamat

2021

Kui sarja esimeses osas «Agnes ja unenägude võti» (2020) tuli raamatu peategelasel uues kohas ja isast lahus elamisele lisaks uurida välja ka kummalise hauakivi saladus, siis nüüd, kui Agnes ja ta ema on pärinud vana villa, milles juhtub seletamatuid asju, tuleb tüdrukul koostöös Pullaga taas kord olukorda uurima hakata. Ei lähegi kaua aega, kui ühe põnevusloo lahendanud uurijad teisegi saladuse jälile saavad.

***

Katie Kirby, «Lottie Brooksi äärmiselt piinlik elu». FOTO: Raamat

Katie Kirby

Illustreerinud autor

Tõlkinud Hels Kure

Kirjastus Eesti Raamat

2021

Üheteist ja kolmveerandi aastane Lottie tunneb, et ta süda on murtud. Tema parim sõbranna Molly on kolinud Austraaliasse. Õigupoolest on Molly olnud Lottie ainus sõber. Alguses, kui Lottie kooli läks ja pidi silmaklappi kandma, ei tahtnud keegi temaga sõbrustada. Kuid siis tuli nende klassi Molly ja tüdrukud olid lahutamatud.