Räpipunt 5miinust kirjutas koomiksiraamatu «Suur süü veeretamine kriitilisel ajal»

Heliseb punane telefon - selgub, et maailma ähvardab hädaoht. Õnneks leidub moodus, kuidas kõige hullem ära hoida. Helgema tuleviku nimel asuvad tegutsema animeeritud muusikavideost tuttavad tegelased, kelle ülesanne on maailm müütilise muusikalembelise kurikaela ja tema allmaa-armee käest päästa.

Koomiksi autorid on kõik bändiliikmed. Igaühel on koomiksis oma peatükk, mille illustreerisid erinevad kunstnikud just neile unikaalse stiiliga. Koomiksis kaasa löönud kunstnikud on Kärt Koosapoeg, Ats Nukki, Katarina Skott, Veiko Tammjärv ja Sander Tulk. Bändi kuuluvad Estoni Kohver, Päevakoer, Põhja-Korea, Lancelot ja Venelane.