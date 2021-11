Pühapäeval avatakse Tartu Raekoja platsil esimene Luulepank

Suhtlus masinaga käib tänavatasandil nii nagu tavalise pangaautomaadiga: pärast sissejuhatust ja paari valikut väljastab automaat luuletuse. Sõltuvalt suhtleja riskitaluvusest väljub automaadist kas klassikaline, kaasaegne või masina enda (tehisintellekti) kirjutatud luule. Külastaja saab valida ainult paketi, autori ja luuletuse valib pank juhuse muusika saatel ise. Ka on panga eestikeelses programmis võimalik valida uudisloomingut - nii mõnigi eesti luuletaja on loonud uusi šedöövreid, mis tõukuvad tuleviku mõtisklustest ehk elust koos tehisintellektiga. Mänguga on kaasa tulnud sellised poeedid nagu P. I. Filimonov, Carolina Pihelgas, Sveta Grigorjeva, Jürgen Rooste, Elo Viiding, Triin Soomets ja Karl Martin Sinijärv. Kuid plaanis on kõiki andmebaase iga natukese aja tagant värskendada.