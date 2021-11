Numeroloogia paljastab kogu tõe suhetest – kes on sulle sobiv partner?

Inimestevahelised suhted mängivad olulist rolli meie enesetunnetuses. Kas tunneme ennast hästi, õnnelikuna, armastatuna, oleme edukad või on pidevalt saatjaks tülid ja riiud. Miks on nii, et mõned inimesed elavad koos kogu elu, aga teised lähevad lahku paari kuu pärast? Miks mõne inimesega koostöö laabub, aga teisega on pidevad erimeelsused? Miks tunneme mõne inimese vastu sümpaatiat, aga teise vastu, ilma näilise põhjuseta, pinget ja pahameelt? Numeroloogia annab neile küsimustele vastused.